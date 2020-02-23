В Сеть попало видео из больницы с заражёнными коронавирусом россиянами

Восемь человек доставили в Казань из Японии

В Сети появилось видео из инфекционной больницы в Казани, куда на карантин были доставлены эвакуированные из Японии россияне. В лечебное заведение привезли восемь человек, у троих из них выявлен коронавирус. Все они – пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Россиян из Токио эвакуировал спецборт МЧС.

В казанской больнице созданы стерильные условия. Весь персонал работает в специальных защитных костюмах и противогазах. Периодически в здании проводится дезинфекция, что можно наблюдать на кадрах, снятых журналистами.

Известно, что граждане России чувствуют себя хорошо, состояние у всех удовлетворительное, повышенной температуры ни у кого нет.

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