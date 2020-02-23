ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сеть попало видео из больницы с заражёнными коронавирусом россиянами

19:10
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

Восемь человек доставили в Казань из Японии

В Сети появилось видео из инфекционной больницы в Казани, куда на карантин были доставлены эвакуированные из Японии россияне. В лечебное заведение привезли восемь человек, у троих из них выявлен коронавирус. Все они – пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Россиян из Токио эвакуировал спецборт МЧС.
В Казань доставили больных коронавирусом россиян

В казанской больнице созданы стерильные условия. Весь персонал работает в специальных защитных костюмах и противогазах. Периодически в здании проводится дезинфекция, что можно наблюдать на кадрах, снятых журналистами.

Известно, что граждане России чувствуют себя хорошо, состояние у всех удовлетворительное, повышенной температуры ни у кого нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Медики в костюмах биозащиты
Медики в костюмах биозащиты
Республиканская клиническая инфекционная больница в Татарстане
Республиканская клиническая инфекционная больница в Татарстане
Республиканская клиническая инфекционная больница в Татарстане
Республиканская клиническая инфекционная больница в Татарстане
Республиканская клиническая инфекционная больница в Татарстане
Республиканская клиническая инфекционная больница в Татарстане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.