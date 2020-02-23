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В Чёрное море зашёл американский эсминец с крылатыми ракетами

18:55
  • воскресенье
  • 23 февраля 2020

За ним следят в штабе Черноморского флота

Американский эсминец "Росс" зашёл в акваторию Чёрного моря, за его перемещением следят в Национальном центре управления обороной. Корабль оснащён крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис".  
Американский эсминец с крылатыми ракетами приближается к берегам России

Эсминцы ВМФ США часто заходят в Чёрное море. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории ограничено тремя неделями.

В декабре 2019 года "Росс" заходил в северо-западную часть акватории Чёрного моря. Он был взят на сопровождение силами Черноморского флота.

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