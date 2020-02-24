На биатлониста Логинова завели уголовное дело после обысков в Италии

Спортсмен подавлен и готов уйти из большого спорта

В Италии возбудили уголовное дело против российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Это стало известно после обысков, которые два дня назад провела полиция в гостиничных номерах спортсменов нашей сборной, сообщает "Российская газета".

Карабинеры нагрянули в отель в 6 часов утра, разбудили биатлонистов и три часа проводили обыск. У Логинова отобрали мобильный телефон и ноутбук, ему запретили даже одеться, пока следователи осматривали номер.

Из-за этого биатлонист отказался от участия в заключительном масс-старте чемпионата мира. Спортсмен подчеркнул, что он психологически не готов выйти на гонку и что хочет как можно скорее вернуться к семье. До этого Логинов не исключил, что вскоре уйдёт из большого спорта.

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