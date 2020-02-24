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Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским школьникам

10:53
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Им привезли тёплую одежду

В сирийском Алеппо российские военные провели очередную гуманитарную акцию.  На этот раз они посетили школу, где учатся девочки из бедных семей.  Юным воспитанницам привезли тёплую одежду и комплекты школьных принадлежностей.

Сейчас  дети навёрстывают все, что пропустили за годы войны. Кроме общеобразовательных дисциплин они изучают иностранные языки. Особой популярностью пользуется русский.  Подробности в репортаже Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

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