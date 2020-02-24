Запертых на карантине украинцев оставили без продуктов

Такое решение приняли врачи

Изолированным под Полтавой украинцам запретили передавать продукты. Такое решение приняло Министерство здравоохранения.

На этой неделе со скандалом была проведена эвакуация граждан Украины из охваченного коронавирусом Китая. Их разместили в санатории под Полтавой. Это произошло после столкновений силовиков и местных жителей, которые не хотели пускать вернувшихся из Китая сограждан.

Президент Владимир Зеленский сравнил происходящее со Средневековьем и напомнил провокаторам об ответственности, сообщает РИА Новости.

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