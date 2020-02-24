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Запертых на карантине украинцев оставили без продуктов

10:44
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Такое решение приняли врачи

Изолированным под Полтавой украинцам запретили передавать продукты. Такое решение приняло Министерство здравоохранения.
Чем закончился скандал с эвакуацией украинцев из Китая

На этой неделе со скандалом была проведена эвакуация граждан Украины из охваченного коронавирусом Китая. Их разместили в санатории под Полтавой. Это произошло после столкновений силовиков и местных жителей, которые не хотели пускать вернувшихся из Китая сограждан.

Президент Владимир Зеленский сравнил происходящее со Средневековьем и напомнил провокаторам об ответственности, сообщает РИА Новости.

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