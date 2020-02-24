Второй срок Трампа обретает реальность

Вмешательство России в выборы не подтверждается

Факты преувеличены, доказательств нет. Телеканал CNN опубликовал материал о вмешательстве России в американские выборы. Демократы утверждают, что Москва хочет помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Однако журналисты опровергли эти данные. Они открыто заявили: улик нет, а граждан США намеренно вводят в заблуждение.

Пока вся активность Джо Байдена в соцсетях сосредоточена на "русском следе" и бездоказательной критике в адрес Дональда Трампа. Его соперник Берни Сандерс, кажется, выигрывает внутрипартийную борьбу. Победа на первичных голосованиях в Неваде серьёзно увеличила его шансы стать единым кандидатом в президенты от демократов. А всё потому, что говорит он, в отличие от Байдена, по делу - о том, что действительно волнует многих американцев. Вот, например, про запрет абортов, который лоббируют республиканцы.

И всё же русскую карту американский истеблишмент по-прежнему держит среди козырей. В заокеанской разведслужбе заявляют, что Москва якобы пытается помочь переизбраться Трампу. СМИ пишут, что содействует Берни Сандерсу. Настоящая паранойя, так прокомментировали эти сообщения в Кремле. В Белом доме по традиции заявили об охоте на ведьм и посоветовали не тратить больше ни времени, ни денег на очередное расследование Роберта Мюллера. Опять ведь кончится ничем.

И даже уже телеканал CNN признает, ссылаясь на свои источники в комитете по нацбезопасности: доказательств вмешательства России ни в предстоящие выборы, ни в предыдущие, у Соединенных Штатов попросту нет. Вся эта возня очень на руку Дональду Трампу: рейтинг его растёт. А данные опросов обнадёживают: более 60% американцев считают, что президент у них в этом году не сменится.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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