ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Второй срок Трампа обретает реальность

13:08
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Вмешательство России в выборы не подтверждается

Факты преувеличены, доказательств нет. Телеканал CNN опубликовал материал о вмешательстве России в американские выборы. Демократы утверждают, что Москва хочет помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Однако журналисты опровергли эти данные. Они открыто заявили: улик нет, а граждан США намеренно вводят в заблуждение.
"За Трампа": разведка США предупредила американцев о вмешательстве русских в выборы

Пока вся активность Джо Байдена в соцсетях сосредоточена на "русском следе" и бездоказательной критике в адрес Дональда Трампа. Его соперник Берни Сандерс, кажется, выигрывает внутрипартийную борьбу. Победа на первичных голосованиях в Неваде серьёзно увеличила его шансы стать единым кандидатом в президенты от демократов. А всё потому, что говорит он, в отличие от Байдена, по делу - о том, что действительно волнует многих американцев. Вот, например, про запрет абортов, который лоббируют республиканцы.  

И всё же русскую карту американский истеблишмент по-прежнему держит среди козырей. В заокеанской разведслужбе заявляют, что Москва якобы пытается помочь переизбраться Трампу. СМИ пишут, что содействует Берни Сандерсу. Настоящая паранойя, так прокомментировали эти сообщения в Кремле. В Белом доме по традиции заявили об охоте на ведьм и посоветовали не тратить больше ни времени, ни денег на очередное расследование Роберта Мюллера. Опять ведь кончится ничем.

И даже уже телеканал CNN признает, ссылаясь на свои источники в комитете по нацбезопасности: доказательств вмешательства России ни в предстоящие выборы, ни в предыдущие, у Соединенных Штатов попросту нет.  Вся эта возня очень на руку Дональду Трампу: рейтинг его растёт. А данные опросов обнадёживают: более 60% американцев считают, что президент у них в этом году не сменится.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.