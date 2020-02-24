За Аваковым пришли люди в белых халатах

В центре Киева прошёл митинг протеста

Потасовкой с полицией закончилась акция протеста у офиса Владимира Зеленского в Киеве. Демонстранты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Недовольство главой МВД вызвано отсутствием результатов расследования громких уголовных преступлений на Украине, в частности, убийства журналиста Павла Шеремета.

По заявлению демонстрантов, в ходе следствия запугивают свидетелей и препятствуют работе экспертов. Всё из-за системы, которую создал и контролирует действующий министр.

Много вопросов вызывает и дело гражданской активистки Екатерины Гандзюк. В организации её убийства подозревали главу Херсонского облсовета. Тот внёс залог почти два с половиной миллиона гривен и вышел на свободу, сообщает "ТВ Центр".

Это не первое выступление активистов за отставку Авакова, но сейчас многие участники митинга надели белые медицинские халаты и выкрикивали лозунги, называя Авакова вирусом, который заражает страну.

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