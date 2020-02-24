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Китайский коронавирус захватывает новые страны

11:53
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Италия, Иран и Южная Корея в опасности

Почти 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом выявлено во всём мире. С пневмонией нового типа столкнулись уже 29 стран. Сложная ситуация в Южной Корее: там выявлены более 800 заразившихся, объявлен красный, наивысший уровень угрозы. Стремительно распространяется вирус и в Италии. Скончались уже четыре человека и резко растёт число заболевших.

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В двух регионах на севере страны объявлен карантин. Очередной летальный исход зафиксирован в Ломбардии. Италия - первая европейская страна по количеству зараженных: подтверждено 152 случая.

Итальянские медики так и не вычислили, кто был "пациентом ноль", с которого началось глобальное заражение, но это уже неважно. Пациент номер один заразил десятки человек. В крупнейшем городе северной части Италии – Милане - стремительно пустеют полки магазинов. Особенно популярны дезинфицирующие гели для рук, а медицинские маски в аптеках закончились ещё несколько дней назад, сообщает "ТВ Центр".

На карантине два региона Италии - Ломбардия и Венеция. На подъездах к населённым пунктам - блокпосты. Карабинеры должны предупреждать автомобилистов, что после въезда в закрытую зону, покинуть её они не смогут до снятия ограничений. Коронавирус вмешался в график Венецианского карнавала: уличные шествия пришлось завершить на два дня раньше. На замке двери "Ла Скала", итальянская неделя высокой моды была сокращена до нескольких дней. Отменены футбольные матчи.

Из хороших новостей - сегодня утром было возобновлено железнодорожное сообщение с Австрией. Власти соседней страны сначала побоялись завоза инфекции, но передумали. Принятые в Италии меры премьер Конте считает эффективными.

В Китае подсчитывают убытки от двухмесячного экономического коллапса.  Эпидемия оказала очень большое влияние на экономику Китая. Многие предприятия не работают. Малый и средний бизнес столкнулся с непреодолимыми трудностями.

Стремительно растёт количество заболевших в Южной Корее и Иране. Власти исламской республики собираются бросить на борьбу с угрозой химвойска. Соседние с Ираном государства закрывают границу.  

Восемь россиян - пассажиры многострадального круизного лайнера Diamond Princess остаются на карантине. Они прибыли в Казань спецбортом МЧС. У троих диагностирован коронавирус, их состояние не вызывает опасений.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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