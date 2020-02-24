В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

Они могут продлиться несколько лет

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет основателя WikiLeaks в шпионаже и требует его выдачи. В Штатах журналисту грозит до 175 лет заключения.

Ассанж находится в тюрьме строгого режима на юго-востоке британской столицы. Суд расположен неподалёку. Туда журналиста будут доставлять ежедневно. По плану слушания продлятся четыре недели, после чего будет вынесен вердикт. Но одна из сторон наверняка подаст апелляцию. В итоге процесс может растянуться на годы и дойти до Верховного суда, сообщает "ТВ Центр".

В Лондоне основатель WikiLeaks отбывал наказание за нарушение правил выхода под залог. Срок уже истёк, однако на свободу Ассанжа не выпускают под предлогом того, что он вновь может нарушить условия выхода.

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