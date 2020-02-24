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В Уфе у дома ветерана провели военный парад

12:08
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Поздравить фронтовика пришли сотни людей

Торжественным маршем и песнями военных лет с Днём защитника Отечества поздравили в Уфе героя-фронтовика. Прямо перед домом ветерана провели полноценный парад.

Мугину Каримовичу Нагаеву исполнилось 102 года. Кавалер высших орденов Советского Союза прошёл всю Великую Отечественную. Служил в кавалерии. Сражался на Брянском и Юго-Западном фронтах. В боях под Берлином был ранен.

Поздравить ветерана с праздником пришли сотни человек. Горожане вручили фронтовику цветы, пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за мирное небо. Под звуки оркестра маршировали военнослужащие, кадеты и курсанты сообщает "ТВ Центр".

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В Уфе у дома ветерана провели военный парад
В Уфе у дома ветерана провели военный парад
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