Как в России отметят Масленицу

Народные гуляния пройдут по всей стране

Старинные традиции, народные ремёсла и национальная кухня. В России началась масленичная неделя. В это время принято провожать зиму и, конечно же, есть блины. Они символизируют весеннее солнце.

Праздник начинается за неделю до самого строгого Великого поста. Народные гуляния пройдут по всей стране. Только в Москве открыто более 30-ти площадок, сообщает "ТВ Центр".

Центр притяжения - Манежная площадь. Там проходит фестиваль "Московская масленица". Гостям предлагают более 200 видов блинов. Рецепты раскрывают тут же. А ещё рассказывают об истории блюда. Завершится праздник 1 марта традиционным сожжением чучела Масленицы.

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