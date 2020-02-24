ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в России отметят Масленицу

11:25
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Народные гуляния пройдут по всей стране

Старинные традиции, народные ремёсла и национальная кухня. В России началась масленичная неделя. В это время принято провожать зиму и, конечно же, есть блины. Они символизируют весеннее солнце.
Собянин открыл ежегодный городской фестиваль "Московская масленица"

Праздник начинается за неделю до самого строгого Великого поста. Народные гуляния пройдут по всей стране. Только в Москве открыто более 30-ти площадок, сообщает "ТВ Центр".

Центр притяжения - Манежная площадь. Там проходит фестиваль "Московская масленица". Гостям предлагают более 200 видов блинов.  Рецепты раскрывают тут же. А ещё рассказывают об истории блюда. Завершится праздник 1 марта традиционным сожжением чучела Масленицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль "Московская Масленица"
Фестиваль "Московская Масленица"
Фестиваль "Московская Масленица"
Фестиваль "Московская Масленица"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.