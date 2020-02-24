Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Они прожили в браке восемь лет

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Супруги объявили об этом в Instagram. Они были вместе десять лет, восемь из них - в браке.

"Считаем нужным, быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать", - обратился Павел к поклонникам (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

По словам актера, с женой они расстаются друзьями. "Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше", - написал он.

Агата в своем обращении к поклонникам и СМИ была более эмоциональна. "Знаете, у меня, есть определенный пост.. Который, я должна выложить, в определённое время, с определенным текстом.. Договорившись заранее.. Со всеми… Честно? Я так и собиралась сделать", - начала Муцениеце.

По словам актрисы, у нее было очень много советчиков, которые старались сделать все, что бы имидж артистки не пострадал. Но она решила быть откровенной и не стала никого слушать. "Пост - не по плану! Не по правилам, всех нормальных пар.. И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации.. Все, выглядели - выгодно.. Браво девочки! Так вот... Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины", - заявила Агата.

Актриса подтвердила, что они с мужем подают на развод, но ее чувства все еще сильны. "Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы - навечно связаны, мы написали, красивую историю любви!" - сообщила Муцениеце, отметив, что решение о разрыве было принято "обоюдно, полюбовно с уважением и понимаем".

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" 10 лет назад. Между актерами вспыхнули чувства и завязался роман. 19 июля 2011 года они тайно поженились. Через два года у супругов родился первенец - сын Тимофей, а весной 2016 года Агата родила дочь Мию.

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