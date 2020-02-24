Игорь Николаев опубликовал своё фото без усов

Певец запечатлён во время чтения воинской присяги

Игорь Николаев порадовал поклонников, опубликовав в Instagram фото из домашнего архива. На чёрно-белом снимке будущий композитор принимает воинскую присягу. Волосы у рядового Николаева ещё не вьются, усов у него нет. Рядом помещено фото певца, сделанное совсем недавно: он располнел, с усами и длинными волосами.

"Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11. С 23 февраля! Ура!" – написал певец, которому чуть больше месяца назад исполнилось 60 лет.

В комментариях подписчики принялись описывать отличия. "Вижу пять причин, вернее, отличий - форма, причёска, очки, усы и море хитов!" - написал коллега исполнителя Леонид Агутин.

Игорь, я только 10 нашла, Вы приколист, я Вас обожаю!

Объясни, зачем Володька сбрил усы.

Вы стали красивее, сексуальнее, мужественные!

Форма, усы, очки, бейджик, а самое главное - Молодость!!!

Игорь Николаев родился на Сахалине, военную службу проходил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Первая жена Елена Кудряшова подарила ему дочь Юлию. Второй брак был с певицей Наташей Королёвой. Сейчас Николаев женат на Юлии Проскуряковой, в октябре 2015 года у них родилась дочка Вероника.

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