Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов

Жене Джигана сделали четвёртое кесарево сечение

Фанаты в шоке от фигуры жены Джигана после родов. Оксана Самойлова на днях родила и рассказала о четвёртой операции кесарева сечения. Всё бы ничего, но Оксана намекнула на планы о пополнении в семье.

Самойлова рожала в США. 18 февраля на свет появился сын Давид. Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день. Мама удивилась таком повороту событий, о чём написала в Instagram.

"Сегодня пятый день после кесарева сечения, по идее, в Москве меня бы ещё даже не выписали из больницы, а тут у нас уже прошла целая жизнь!" – поведала жена рэпера. Она удивилась тому, что так быстро начать ходить и перестала чувствовать боль.

Фанаты позавидовали силе духа возлюбленной Джигана и отметили, что она выглядит так, словно и не рожала вовсе.

Незаконно иметь такую фигуру на 5 день после кесарева.

Как можно так выглядеть после 4х детей???

Вы вообще рожали! Очень круто выглядите.

Мне кажется это ещё связано с анестезией. Возможно в Штатах качество препаратов другое.

18 февраля Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз: у супругов родился первый мальчик. До этого были исключительно девочки: Ариела, Лея и Майя.

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