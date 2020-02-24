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Волочкова появилась на людях без штанов, но в шубе

17:03
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Выход в свет в таком наряде привлёк внимание публики

Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику. Она решила взять паузу в демонстрации своих знаменитых шпагатов и вышла в свет в трусах и шубе. Во всяком случае, так может показаться на первый взгляд.

Балерина выложила у себя в Instagram видео из дорого подмосковного отеля. Там она прогуливается в шубе, сапогах на меху и очень коротких былых шортах, очень похожих на нижнее бельё. Вид Волочковой привлёк внимание гостей, которых удивил такой образ звезды.

 

Позже балерина поздравила мужчин с Днём защитника Отечества. "Мира вам и добра. Будьте мужественны, любите и будьте любимы. Для женщин защита в вашей добропорядочности, благородстве, умении любить и красоте в поступках", - написала Анастасия Волочкова.

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