В Китае появилась вакцина против коронавируса

Её пока не тестировали на людях

В Китае разработана вакцина от коронавируса. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, китайские учёные дали трёхмерное описание коронавируса, что является первым шагом для разработки вакцины. Пока что речь идёт о предварительных результатах, требуются дополнительные исследования.

Обычно разработка вакцины занимает около полугода, но уже через полтора месяца после начала эпидемии коронавируса некоторые вакцины от него начали тестировать на животных. Об этом на днях сообщил директор биологического центра Национального комитета по здравоохранению КНР Чжан Синьминь. Клинические испытания вакцины на людях могут начаться не ранее апреля, сообщает ТАСС.

По состоянию на 24 февраля в Китае зарегистрировано почти 80 тысяч больных коронавирусом нового типа, более двух тысяч человек умерли. В России сейчас на лечении находятся трое граждан нашей страны, доставленные из Японии. Они две недели провели в карантине на круизном лайнере Diamond Princess. Их состояние не вызывает опасений у врачей.

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