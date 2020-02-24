Как мужчины борются за свои права

Сильный пол чувствует себя ущемлённым

23 февраля Россия отметила День защитника Отечества. Так сложилось, что в этот день теперь чествуют не только военных, но и всех мужчин, что в эпоху акций вроде Мe Тoо и всеобщего увлечения феминизмом уже само по себе символично.

Впрочем, это не мешает некоторым представителям так называемого сильного пола чувствовать себя ущемлёнными и оттого яро бороться за свои права. Ольга Стрельцова познакомилась с представителями мужского движения и выяснила, чем именно они недовольны и чего хотят (смотрите видео).

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