Денис Мацуев отменил концерты в Италии из-за коронавируса

Выступления музыканта должны были пройти в Риме и Болонье

Денис Мацуев отменил свои концерты в Италии из-за резкого роста заболевших коронавирусом в стране. "К сожалению, мои концерты в Болонье и Риме переносятся на ближайшее будущее из-за вспышки злополучного коронавируса. Мы с организаторами концертов обеспокоены ситуацией", - написал пианист в соцсети.

Маэстро заверил поклонников, что концерты обязательно состоятся, как только ситуация с коронавирусом улучшится.

Всего в Италии заражены китайским вирусом 150 человек, умерли трое заболевших. Власти некоторых областей закрыли границы, не работают школы и другие образовательные учреждения. В Венеции пришлось отменить карнавал, закрыт оперный театр Ла Скала. В крупных городах страны отменены все публичные мероприятия.

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