В Китае началось повторное заражение коронавирусом

Врачи не могут это объяснить

В Китае излечившиеся от коронавируса начали заражаться им повторно. Медики зарегистрировали 200 таких случаев в Ухане, откуда и началось распространение болезни. Учёные пока не могут сказать, чем обусловлены такие случаи.

Как пишет местная пресса, с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный карантин для всех выздоровевших пациентов. Их будут держать в больницах в течение двух недель после полного излечения, сообщает ТАСС.

По состоянию на 24 февраля в КНР зарегистрировано почти 80 тысяч больных коронавирусом, более двух тысяч человек умерли. В России сейчас на лечении находятся трое граждан нашей страны, эвакуированные из японского города Иокогама. Они две недели провели в карантине на круизном лайнере Diamond Princess. Их состояние не вызывает опасений у врачей, температура у них нормальная.

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