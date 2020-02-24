ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае началось повторное заражение коронавирусом

15:35
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Врачи не могут это объяснить

В Китае излечившиеся от коронавируса начали заражаться им повторно. Медики зарегистрировали 200 таких случаев в Ухане, откуда и началось распространение болезни. Учёные пока не могут сказать, чем обусловлены такие случаи.
В Китае появилась вакцина против коронавируса

Как пишет местная пресса, с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный карантин для всех выздоровевших пациентов. Их будут держать в больницах в течение двух недель после полного излечения, сообщает ТАСС.

По состоянию на 24 февраля в КНР зарегистрировано почти 80 тысяч больных коронавирусом, более двух тысяч человек умерли. В России сейчас на лечении находятся трое граждан нашей страны, эвакуированные из японского города Иокогама. Они две недели провели в карантине на круизном лайнере Diamond Princess. Их состояние не вызывает опасений у врачей, температура у них нормальная.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.