Турция начала наступление на войска Асада в Идлибе

Бои идут в районе города Нейраб

Турецкие войска и формирования вооруженной сирийской оппозиции начали атаку на позиции армии Сирии в провинции Идлиб. По данным телеканала Al Arabia, которые приводит ТАСС, турецкие силы ведут наступление в окрестностях города Нейраб.

Напомним, 23 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Турция не выполняет условия Сочинского меморандума, подписанного более года назад. Представитель Кремля напомнил, что именно Анкара должна обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжёлых вооружений.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предпринять более решительные действия в Сирии. Глава государства заявил, что Анкара сталкивается с новыми ловушками и не намерена в будущем подчиняться сценариям глобальных держав.

Ситуация в Идлибе и вокруг него резко обострилась из-за наступления боевиков на позиции сирийской армии. Атаки проходят при огневой поддержке турецких войск, которые, помимо этого, снабжают боевиков оружием и техникой.

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