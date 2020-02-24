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Рахмон приедет в Москву на Парад Победы

16:22
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в ВОВ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение Владимира Путина и приедет на Парад Победы в Москву. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры проходят в Москве.
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9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня победы СССР в Великой Отечественной войне. По этому случаю в Москве пройдёт грандиозный парад, приглашения на который приняли лидеры 17 стран, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три ветерана Великой Отечественной войны из Таджикистана примут участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Москве по приглашению правительства России. Также в парадной колонне пройдёт сводная рота солдат и офицеров Вооружённых сил Таджикистана.

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