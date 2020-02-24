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Россия исключила любые переговоры с боевиками в Сирии

16:49
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Об этом заявил глава МИД

Москва и дальше будет категорически противостоять попыткам оправдать террористов в сирийском Идлибе.  Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Сигналы США о налаживании диалога с группировкой "Джебхат ан-Нусра", которая запрещена в России, неприемлемы, отметил министр.
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По его словам, Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в Идлибе. Главная задача – сделать так, чтобы в этой провинции был зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы.

Ситуация в Идлибе и вокруг него резко обострилась из-за наступления боевиков на позиции сирийской армии. Атаки проходят при огневой поддержке турецких войск, которые, помимо этого, снабжают боевиков оружием и техникой. Последнее по времени нападение на сирийские войска было предпринято сегодня, 24 февраля.

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