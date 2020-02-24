В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

Есть пострадавшие
Неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала в Германии. Пострадали не менее 10 человек.
ЧП произошло в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), сообщает телеканал ARD.
Известно, что среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан. Мотивы его действий выясняют стражи порядка.
24 февраля в Германии начался пост, который продлится до Пасхи. Как и в православной культуре, посту предшествует нечто вроде масленицы, в ФРГ это время называется – карнавал. Главный его день – Розовый понедельник – отмечается сегодня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"