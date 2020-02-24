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В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

17:49
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Есть пострадавшие

Неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала в Германии. Пострадали не менее 10 человек.

ЧП произошло в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), сообщает телеканал ARD.

Известно, что среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан. Мотивы его действий выясняют стражи порядка.

24 февраля в Германии начался пост, который продлится до Пасхи. Как и в православной культуре, посту предшествует нечто вроде масленицы, в ФРГ это время называется – карнавал. Главный его день – Розовый понедельник – отмечается сегодня.

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