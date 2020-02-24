ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский растерял свой президентский рейтинг

18:14
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Популярность президента падает

У Владимира Зеленского резко падает рейтинг, об этом свидетельствуют данные последних социологических опросов. Если бы выборы президента Украины состоялись бы завтра, то за нынешнего главу государства проголосовали 40% граждан, показал опрос неправительственного аналитического Центра Разумкова.
Зеленский об Украине: мы Европа времен Средневековья

В 2019 на выборах президента за Владимира Зеленского проголосовали 73% украинцев.

Возглавляемая Зеленским партия "Слуга народа" также потеряла свою популярность. Уровень её электоральной поддержки упал на 9 пунктов за месяц – с 45% до 36%.

На парламентских выборах 2019 года за партию Зеленского отдали свои голоса 49% избирателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.