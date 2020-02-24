Зеленский растерял свой президентский рейтинг

Популярность президента падает

У Владимира Зеленского резко падает рейтинг, об этом свидетельствуют данные последних социологических опросов. Если бы выборы президента Украины состоялись бы завтра, то за нынешнего главу государства проголосовали 40% граждан, показал опрос неправительственного аналитического Центра Разумкова.

В 2019 на выборах президента за Владимира Зеленского проголосовали 73% украинцев.

Возглавляемая Зеленским партия "Слуга народа" также потеряла свою популярность. Уровень её электоральной поддержки упал на 9 пунктов за месяц – с 45% до 36%.

На парламентских выборах 2019 года за партию Зеленского отдали свои голоса 49% избирателей.

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