Сделано пугающее заявление о распространении коронавируса

Эпидемия может превратиться в пандемию

Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии, но пока не является таковой. Это следует из заявления генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

"Использование определения "пандемия" не отвечает фактам", - отметил он, пояснив, что речь идёт об эпидемии в различных частях мира. Вместе с тем, как подчеркнул глава ВОЗ, эта вспышка имеет потенциал пандемии.

В конце 2019 года в Китае был выявлен новый коронавирус. Он появился в провинции Ухань, ставшей центром эпидемии. По состоянию на 24 февраля, число заражённых вирусом в КНР составляет почти 80 тысяч человек, около трёх тысяч умерли. За пределами Китая заражённых меньше – 1769 человек, скончались 17 из больных. Болезнь зарегистрирована в 31 стране.

В России было выявлено два случая заражения коронавирусом. Оба гражданина Китая, прибывшие с этим заболеванием в нашу страну, уже вылечены. В Казани сейчас находятся трое граждан России, заражённых вирусом. Их доставили из Японии с борта круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка болезни. Их состояние не вызывает опасений у медиков.

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