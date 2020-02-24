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Специально давил детей: очевидцы о трагедии на карнавале в Германии

19:03
  • понедельник
  • 24 февраля 2020

Пострадавших - более 30-ти

Очевидцы происшествия на карнавале в немецком городе Фолькмарзен утверждают, что водитель, въехавший в толпу, специально направил машину на группу детей. В итоге среди более чем 30-ти пострадавших много несовершеннолетних, передаёт ТАСС.
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

Полиция сразу же задержала водителя. О его национальности не сообщается, мотивы поступка неизвестны.

Город Фолькмарзен расположён недалеко от Касселя и насчитывает около семи тысяч жителей. 24 февраля в нём, как и в других городах Германии,  проходят традиционные карнавальные шествия под названием Розовый понедельник. Праздник чем-то напоминает Масленицу.

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В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
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