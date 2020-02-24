Президент Польши сделал хамское заявление в адрес России

России нельзя доверять, считает Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда позволил себе грубые высказывания в адрес России. Он обвинил нашу страну в агрессии, оккупации Крыма и юго-востока Украины. По его словам, страна, которая проводит подобную политику, не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы.

В последнее время из Варшавы звучат подобные заявления в адрес России, сделанные на высшем государственном уровне. Недавно глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.

Лидер правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский полагает, что Россия обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесённый во время Второй мировой войны.

А в МИДе страны объявили о правах на предметы искусства, якобы вывезенные в годы Великой Отечественной войны, которые, как утверждают польские дипломаты, находятся в России.

При этом в Польше несколько лет назад началась настоящая война против советских памятников. Их обливают краской, ломают и сносят.

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