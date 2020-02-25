Адвокаты допустили самоубийство Ассанжа

Это может произойти, если основатель Wikileaks будет экстрадирован в США

В Лондоне проходят митинги в поддержку Джулиана Ассанжа. Многочисленные сторонники, собравшиеся у здания суда, требуют его немедленного освобождения. Слушания по делу о выдаче США основателя сайта Wikileaks начались накануне. Вашингтон предъявил ему 18 обвинений в шпионаже и раскрытии секретной информации. По ним Ассанжу грозит в сумме до 175 лет тюремного заключения. Представитель США, первым получивший слово, сделал акцент на том, что действия журналиста поставили под угрозу жизни людей, которые передавали информацию спецслужбам. В свою очередь, защита Ассанжа опасается, что он совершит самоубийство, если будет экстрадирован из Великобритании в США. С таким предупреждением выступил адвокат австралийца Эдвард Фицджеральд.

Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в Королевском суде Вулича на востоке Лондона начались в 10 утра по местному времени. Сторонники журналиста разбили здесь палаточный лагерь еще накануне. А едва рассвело, начали развешивать плакаты.

Некоторые к митингу подготовились более чем основательно. У одних - маски с лицом Ассанжа. Кто-то и вовсе своим внешним видом решил напомнить об Иисусе Христе и его распятии. На принесенном кресте надпись: "Правда победит"!

В лондонской тюрьме основатель Wikileaks находится с апреля прошлого года. Там он отбывает наказание за нарушение условий выхода под залог. Журналиста, раскрывшего миру информацию о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях США и тайнах дипломатии, как особо опасного преступника продолжают держать в тюрьме строгого режима.

"Если Ассанжа экстрадируют в Америку, по сути, за то, что он занимается журналистикой, это создаст очень опасный прецедент. Если он станет первым, то кто будет следующим?" – сказал участник митинга против экстрадиции Джулиана Ассанжа Дэвид Аллен.

"Если какой-то стране не нравится ваша деятельность, хотя там вы не совершали никаких преступлений, и она добьется экстрадиции вас к себе, то это очень опасно для журналистики и для свободы слова", - заявила участник митинга против экстрадиции Джулиана Ассанжа Кристина Афорд.

На слушания Джулиана Ассанжа провели, минуя его сторонников. По коридору, который соединяет тюрьму с судом. По зарисовкам из зала видно: журналист одет строго, гладко выбрит и подстрижен. Американские власти обвиняют его по 18 эпизодам, среди которых и шпионаж, и публикация секретных сведений о военных действиях в Ираке и Афганистане. В случае экстрадиции в США по совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы. Позиция представителя Вашингтона в лондонском суде такова: это не давление на свободу слова, а обычные уголовные обвинения. Мол, Ассанж причастен к взлому защищенных систем, подговаривал других воровать секретные данные, в частности, Челси Мэнинга - бывшего военного аналитика США. А публикацией некоторых материалов подверг риску, например, осведомителей в других странах, где идут боевые действия и продолжается разгул терроризма.

"Его часто изображают как воплощение свободы слова. Он не журналист, он сознательно заключил сговор с человеком, имеющим доступ к информации... Он обвиняется не в обнародовании постыдной для США информации, а в том, что он поставил под угрозу жизни людей", - указал адвокат, представляющий сторону США Джеймс Льюис.

"Мы слышали только то, что повторялось на протяжении последних десяти лет. С 2010 года мы слышим о том, что Ассанж подверг риску жизни людей. Еще в 2013 году во время суда над информатором Wikileaks Челси Мэннинг представитель Пентагона вынужден был признать, что никто физически не пострадал в результате публикаций, появившихся в 2010-2011 годах. И сегодня они по-прежнему не могут представить в суде ни одного доказательства того, что кому-то был причинен вред", - сообщил представитель Wikileaks Джозеф Фаррел.

Первый этап слушаний продлится неделю. Затем - трехмесячный перерыв. В мае еще три недели разбирательств, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей. Если запрос американских властей будет в итоге удовлетворен, то санкцию на экстрадицию должна еще выдать глава МВД Великобритании. Адвокаты Ассанжа могут, конечно, все это оспорить в судах более высокого уровня, включая Европейский суд по правам человека, но на это уйдут годы.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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