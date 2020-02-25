Продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Ему грозит минимум пять лет заключения

Продюсер Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Решение вынесло жюри присяжных, передает "ТВ Центр".

Вайнштейна признали виновным на прошлой неделе. Теперь бывшему продюсеру грозит от пяти до 25 лет заключения.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся в 2017 году, когда стало известно, что Вайнштейн почти 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу и Сальма Хайек.

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