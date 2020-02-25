ДТП и подтопления: видео последствий удара стихии по России

На трассе М-5 столкнулись около 30 машин

Гололёд, туман и метель спровоцировали многочисленные ДТП в Башкирии и Омской области. На трассе М-5 Самара – Уфа - Челябинск всего за несколько часов столкнулись около 30 машин. Некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь. В МЧС заранее предупреждали о предстоящем ударе стихии и сейчас призывают водителей не покидать населённые пункты.

В Ленинградской области в результате резкого потепления подтоплены десятки участков в Выборгском и Волжском районах. Сотрудники МЧС оказывают людям всю необходимую помощь.

Непогода и на юге России, отмечает "ТВ Центр". В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за штормового ветра и сильных дождей. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

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