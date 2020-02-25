От коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

Ему было более 80 лет

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, но пока таким параметрам не соответствует. Такую оценку дали во Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты ВОЗ отправляются в Иран. Страна, где также растёт число заболевших, находится под санкциями США. Из-за этого не может получить некоторые медикаменты и средства защиты. По всему миру почти 80 тысяч заболевших.

В Японии скончался ещё один пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Умершему было более 80 лет. Это четвертая жертва среди пассажиров судна. Сложной остаётся ситуация и в Южной Корее. Там для борьбы с вирусом дезинфекции подвергли даже зал заседаний парламента, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что коронавирус может принести сильнейший ущерб и его стране. Одни называют это паникой, другие - разумными мерами предосторожности, но полки в продуктовых магазинах Милана - пусты. Люди скупили всё впрок - макароны, консервы, воду. Многие опасаются, что смертельный коронавирус продолжит распространяться. В мировой столице моды теперь в тренде не выходить из дома, а главный аксессуар - маска. На всех не хватает - в магазинах и аптеках вывешивают объявления, что товар распродан.

Как минимум до конца недели закрыты школы, университеты, музеи и кинотеатры. Знаменитый миланский собор не принимает туристов. Бары должны закрываться в шесть вечера, впрочем, там и так немноголюдно. Ломбардия - так называется итальянская провинция со столицей в Милане - окончательно закрепила за собой статус очага распространения коронавируса в Европе. Уже шесть человек погибли. Более двадцати - в реанимации.

"Короновирус был выявлен у 229 человек, шестеро из них скончались. У всех скончавшихся был сопутствующие хронические заболевания. Один человек выздоровел. Статистика показывает: цифры по росту заболевших – умеренные. Они не оправдывают опасения, что эпидемия перейдёт к пандемии", - уверен глава Департамента гражданской защиты Италии Анджелло Боррелли.

Впрочем, местные власти признаются, резкое увеличение заболевших коронавирусом стало для них неожиданностью. И до конца не ясно - хватает ли экспресс-тестов для подтверждения диагноза. 11 городов закрыты на карантин, соседи по Европе перестраховываются. На несколько часов был остановлен поезд из Италии в Австрию.

Во Франции полиция задержала автобус с итальянскими туристами, потому что водитель начал громко кашлять в дороге. Из Брюсселя уже прозвучало, что возможно закрытие границ в Евросоюзе.

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