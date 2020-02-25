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При разминировании пригорода Алеппо обнаружили турецкие фугасы

08:55
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Дороги в освобожденном районе в ближайшее время откроют для транспорта

"Преднамеренным информационным вбросом" назвали в Министерстве обороны России сообщения о якобы нанесённых нашими ВКС ударах по двум населённым пунктам в сирийском Идлибе. Информацию о бомбардировках распространила "Обсерватория по правам человека". Она расположена в Великобритании.  В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что российская  авиация не выполняла боевых задач  в указанных районах. Тем временем, в провинции Хасеке возобновилось  совместное российско-турецкое  патрулирование. А в освобождённых от боевиков пригородах Алеппо работают сирийские саперы.

Главная линия обороны террористов в Захре. Первый, второй, третий этажи - везде стояли хорошо укрепленные огневые точки. Отступая, боевики успели увезти с собой вооружение. А вот боеприпасы оставили.

Уходить террористам приходилось второпях. Квартал уже занимал сирийский спецназ. Шел  ожесточенный бой. Грузить баллоны и мины не было времени.

Сегодня брошенные фугасы обезвреживают саперы. В том числе это турецкое оружие. Вдоль обочин - десятки мин-самоделок.

Каждый день подразделение Фариса подрывает до 30 таких опасных находок. Сколько их в тоннелях, под недостроенным зданием мэрии Алеппо, неизвестно. Этот административный корпус последние несколько лет выполнял роль главного опорного пункта террористов.

Фарис ведет нас сначала в подвал. Показывает помещения, где у боевиков были казармы. Жили с комфортом. Кухня. Вот мягкая мебель. Ковры. И даже качели. Но основное убежище - еще глубже под землей.

Боевики готовили Захру к обороне несколько лет и за это время успели создать здесь разветвленную сеть подземных тоннелей и галерей. Общая протяженность, только под этим зданием, более 5 километров. Но ходить здесь можно лишь теми путями, которыми уже прошли саперы. Любой самостоятельный шаг в сторону, например, вот как в эту галерею, может оказаться последним.

Фарис не зря предупреждал - идти за ним след в след. Паутина проводов и детонаторов прямо в стенах и своде пещеры.

"Это детонатор, готовый к подрыву, хорошо, что самодельный, отсырел. Они небольшой мощности, большая здесь и не нужна, если заденешь один, то сработают и все остальные, а их штук 20, весь свод осыплется", - сказал сирийский боец.

По этим коридорам боевики скрытно перемещались. Через тайные лазы поднимались на поверхность. Тоже незаметно. Открывали огонь по сирийским солдатам или делали несколько залпов из минометов по Алеппо. И опять  в укрытие. Когда стало ясно, что Захру в любом случае не удержать, начали минировать свои тоннели и готовиться к отступлению.

"Это тротил, террористы добавляли в него еще какое то вещество, для усиления мощности и собирались подорвать когда мы заходили, но сработали не все заряды", - заявил сапер Фарис.

Он говорит - дальше не пойдем. Очень рискованно. Надо подниматься на поверхность. На улице командир саперов показывает, чем еще были вооружены террористы.

"Это уже пустой тубус, предположительно, от противотанкового реактивного комплекса", - сказал сирийский военный. Чье производство, понятно по маркировке на английском. Под ногами, как горох россыпью, ручные гранаты.

"Наша главная задача сейчас - разминировать все дороги, открыть их для транспорта, мы уже обезвредили сотни фугасов, почти каждый день попадаются иностранные, в том числе турецкие, есть и такие, которые еще ни разу не встречали", - объяснил командир инженерной службы Вахид Диаб.

Разминирование идет медленно. В день саперы продвигаются метров на 300, не больше. Там, где улицы уже очищены, начинают работать коммунальщики. Вот только люди вернутся в квартал не скоро. Повреждения домов настолько серьезные, что почти все придется сносить.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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