Следователи устроили балаган из трагедии MH17

Нидерланды продолжают бездоказательно обвинять Россию в авиакатастрофе

Попытки международной следственной группы доказать причастность России к катастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году - всё больше напоминают балаган. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщение о появлении некоего свидетеля запуска ракеты "Бук". В интервью американскому телеканалу CBS нидерландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, не уточняя деталей, что у следствия есть, по меньшей мере, один очевидец пуска. Правда, неделю назад в Нидерландах были опубликованы материалы, из которых следовало, что разведка страны не нашла доказательств присутствия российских ракетных комплексов в районе катастрофы.

Расследование трагедии, которая унесла 298 жизней журналисты CBS называют долгой охотой на подозреваемых. Стало быть, охотники - это голландские следователи. Вот только с первых их слов становится очевидно, что они не намерены вдаваться в подробности расследования. Главное публично сделать вывод - виновата Россия и никто больше.

"Русские нам совсем не помогали. Они должны были сразу передать нам всю информацию, все доказательства по этому сложному расследованию. Они должны были нам сказать уже на второй день: мы совершили ошибку, случилось то, чего не должно было случиться", - сказал Вестербеке.

Обвинение, судя по всему, строится на материалах журналистских расследований. Уже не раз западным зрителям показывались некие фото и видео, на которых якобы запечатлен российский ЗРК "Бук". Неделю назад эти доказательства были скомпрометированы утечкой из материалов дела. Голландский журналист Макс Ван дер Верфф опубликовал документы, в которых говорится, что метаданные снимков были отредактированы. А близко к зоне поражения самолета находились восемь украинских буков. Где гарантии, что Киев ни разу не переместил свои мобильные средства ПВО, приведенные в боевую готовность? Ван дер Верфф сделал свой вывод о расследовании.

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"Проводилось ли расследование по MH17 должным образом? Исходя из анализа, проведённого мною за эти годы, у меня появились сомнения, и содержание новой информации из этих четырёх документов только усиливает мои сомнения", - объяснил Верфф.

В российском концерне "Алмаз-Антей" проводили свой эксперимент, который подтверждает, что "Бук", стрелявший по самолету, находился на территории, подконтрольной Украине. Но у авторов репортажа на CBS подобных вопросов к следователям не возникло. Версия с российским буком является основной и теперь якобы подкреплена некими доказательствами. Из разговора Вестербеке с журналистом:

- У вас есть свидетели запуска ракеты. Это так? - Да. - Несколько? - Я уже говорил, что у меня есть свидетели. Но не говорил, сколько. - Какому воинскому подразделению принадлежала ракетная установка? - 53-й бригаде ВС России. - У вас нет никаких сомнений в этом? - Никаких сомнений.

На первый взгляд заявление громкое, но снова никаких подробностей. Да и к тому же - уже не раз в западных СМИ свидетелями пытались выставить неких людей, которые гадали о причинах дыма вдалеке. Подход как минимум поверхностный, на что обратила внимание Мария Захарова, официальный представитель российского МИД.

"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган", - прокомментировала Захарова.

Следователи признают – они не знают, кто конкретно управлял буком. При этом не учитываются показания свидетелей, которые видели в небе над Донбассом украинские истребители незадолго до катастрофы. Вопросов много и пока очевидна лишь спешка следствия в стремлении подогнать результаты. В международной следственной группе уже называют имена якобы причастных к крушению. В списке четыре человека. И даже назначена дата суда в Нидерландах - на 9 марта.

Пётр Вершинин. Оксана Фомичёва. "ТВ Центр".

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