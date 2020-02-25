ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перестрелка Израиля и Палестины попала на видео

08:40
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Осколки одного из снарядов обнаружили на детской площадке

Новое обострение - между Израилем и Палестиной. Перекрыты дороги в Сектор Газа, на израильских территориях, которые граничат с Газой, приостановлено движение поездов, отменены занятия в школах, людям рекомендовано оставаться дома, сообщает "ТВ Центр".

Как заявили израильские военные, из палестинского сектора было выпущено около 80 ракет, почти все перехвачены системой "Железный купол". Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в израильском городе Сдерот. В ответ армия обороны подвергла обстрелу ряд районов в секторе Газа. Ранены восемь палестинцев.

Были атакованы и пригороды Дамаска, где, как считают в Израиле, находится палестинская военная база, которая используется для разработок ракетного оружия. По последним данным арабских СМИ, стороны конфликта, всё же договорились о прекращении огня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар израильской армии по сектору Газа
Удар израильской армии по сектору Газа
Удар израильской армии по сектору Газа
Удар израильской армии по сектору Газа
Удар израильской армии по сектору Газа
Удар израильской армии по сектору Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.