Перестрелка Израиля и Палестины попала на видео

Осколки одного из снарядов обнаружили на детской площадке

Новое обострение - между Израилем и Палестиной. Перекрыты дороги в Сектор Газа, на израильских территориях, которые граничат с Газой, приостановлено движение поездов, отменены занятия в школах, людям рекомендовано оставаться дома, сообщает "ТВ Центр".

Как заявили израильские военные, из палестинского сектора было выпущено около 80 ракет, почти все перехвачены системой "Железный купол". Осколки одного из снарядов обнаружены на детской площадке в израильском городе Сдерот. В ответ армия обороны подвергла обстрелу ряд районов в секторе Газа. Ранены восемь палестинцев.

Были атакованы и пригороды Дамаска, где, как считают в Израиле, находится палестинская военная база, которая используется для разработок ракетного оружия. По последним данным арабских СМИ, стороны конфликта, всё же договорились о прекращении огня.

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