В России подорожают бытовая техника и одежда

Это связано с новыми правилами утилизации отходов

В общественной организации "Деловая Россия" предсказали, что в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, на электронику - на 9%, а на обувь и одежду - на 2-5%.

Как рассказал глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров, цены подскочат в том случае, если вступят в силу нормативы, которые предполагают полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.

До конца апреля правительство по требованию президента должно утвердить новую концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). В прошлом году Минприроды представило первую версию этой концепции. По задумке авторов идеи Россия перейдет к полной утилизации использованных товаров как отечественного, так и иностранного производства. Благодаря этому в бюджет будет ежегодно поступать до 136 миллиардов рублей от экологического сбора. Сейчас эта сумма составляет 2,2 миллиарда рублей.

Организация "Деловая Россия" изучила мнение 800 ритейлеров и сделала вывод, что новая концепция негативно отразится на ценах. "Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% - это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую", - цитируют Алексея Федорова "Известия".

В администрации президента знают, что этот вопрос вызвал дискуссию в деловом и экспертном сообществах. "Рассчитываем, что правительство при разработке этого важного документа учтет весь комплекс подходов и мнений в том объеме, который потребуется для своевременного выполнения поручения главы государства", - заявили изданию в АП.

Отметим, что сегодня утилизацией отходов потребительских товаров и упаковки занимается лишь часть производителей. Они обязаны перерабатывать 54 вида товаров (тара, бумага, шины, электроника и так далее). При этом утилизируется только часть представленной на рынке продукции - 5-35% от общего объема в зависимости от категории. Если производитель не перерабатывает отходы потребительских товаров, то он уплачивает экологический сбор.

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