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У Овечкина будет второй ребенок: дочь Глаголевой подтвердила беременность

08:18
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Пол будущего малыша родители держат в секрете

Александр Овечкин и Анастасия Шубская станут родителями во второй раз. О радостном событии хоккеист и модель сообщили, опубликовав фото в Instagram.
Красивая история любви Овечкина и Шубской в фото

"Мы тебя очень ждем", — подписала снимок Шубская. На фотографии Александр и Анастасия держат на руках старшего сына Сергея, при этом на модели обтягивающее платье, которое подчеркнуло живот.

Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. Тогда влюбленные просто расписались. Шикарную свадьбу они устроили почти год спустя.

Мужа Анастасии сразу приняла ее мама - актриса Вера Глаголева. Сам спортсмен с большим уважением относился к теще. Глаголева не успела увидеть первенца пары. Который родился в августе 2018 года.

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