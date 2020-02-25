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Сына Порошенко предложили отправить на "Евровидение" от России

08:39
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Уж больно хорошо он выступил на концерте российского рэпера

Младшего сына Петра Порошенко Михаила заметили на концерте российского рэпера Face в Лондоне. Молодой человек веселился и подпевал, а в какой-то момент даже забрался на сцену.
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Все происходящее снималось на видео, позже кадры появились в Сети. Поведение младшего сына бывшего президента Украины вызвало негодование. В Киеве возмутились, что Михаил весело проводил время с российскими музыкантами в годовщину "майдана".

"Сын Порошенко развлекался на российской вечеринке не просто на какой-то День Нептуна, а прямо на шестую годовщину массовых убийств на "майдане", когда его циничный папа с пафосом и трагическим видом выдавливал на месте преступления слезы из своей воровской головы", – цитирует ТАСС украинского юриста Андрея Портнова.

Другие же обратили внимание на вокальные данные Михаила Порошенко. На видео попал момент, как молодой человек подходит к рэперу и поет строчки из песни "Я как Гоша Рубчинский".

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский оценил выступление наследника экс-президента и предложил отправить Михаила на конкурс "Евровидение", правда, не от Украины, а от России.

Михаил Порошенко не в первый раз попадает в скандал из-за своего поведения. Ранее молодой человек позировал перед фотографами в толстовке с надписью "Russia", что возмутило многих пользователей соцсетей. А в августе 2019 года он признался в любви к украинскому языку, но говорил при этом на русском.

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