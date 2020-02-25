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Дроботенко показал фото постройневшей и похорошевшей Степаненко

09:17
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Поклонники не сразу узнали звезду

Фанаты Елены Степаненко пришли к выводу, что 66-летняя артистка похудела и похорошела после развода с Евгением Петросяном. 
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Степаненко и Петросян, которые прожили вместе больше 30 лет, развелись в 2018 году. С тех пор заслуженная артистка России редко выходит в свет. Это не может не расстраивать ее поклонников, которые с нетерпением ждут каждого ее появления на экране. Впрочем, на подходе радостная новость. Как пишет kp.ru, Елена Степаненко станет ведущей юмористической передачи на одном из федеральных каналов. Подробности съемок не раскрываются. 

Юморист Сергей Дроботенко сообщил, что встретился со Степаненко на съемках в Москве. Он подарил ей свою книгу о покойном сатирике Михаиле Задорнове. "Лене Степаненко… Леночке… Елене Григорьевне… Счастлив, что могу выбирать…" - такую подпись Дроботенко оставил на форзаце книги.    

"На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло..." - написал Дроботенко в Instagram, опубликовав фото с коллегой. 

Елена Степаненко надела черно-белое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. По данным издания, артистка похудела на 46 килограммов. Судя по фото, диета пошла ей на пользу. Она выглядит бодрой и веселой. Ей трудно дать больше 50 лет.  

Интернет-пользователи не поскупились на комплименты. Они уверены, что развод с Петросяном хорошо сказался на самочувствии и внешности Степаненко. Некоторые фанаты даже не сразу узнали свою любимую артистку. 

- Степаненко шикарно выглядела всегда! Сейчас особенно хороша.

- Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение. 

- Елена - красотка.

- Елене явно развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем! 

- Похудела так. После развода женщины всегда молодеют!

По слухам, в декабре прошлого года 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко еще не завершился: экс-супруги продолжают делить имущество.  

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