Укусила, пока спал: россиянин выкинул с пятого этажа той-терьера

Видео инцидента размещено в Сети

В Красноярске мужчина разозлился на той-терьера и выбросил его в окно. Пес упал в снег с высоты пятого этажа.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, которые размещены в Сети, той-терьер пару секунд лежит на снегу, а затем поднимается и прихрамывая бежит.

В свое оправдание живодер заявил, что спал, а собака его укусила, тогда мужчина не разобравшись в случившемся и разозлившись, выбросил пса в окно. Той-терьер принадлежал матери красноярца, пишет РИА Новости.

Инцидентом уже заинтересовалась полиция. Правоохранители установили, что собака жива, хозяйка отвезла ее в ветклинику. Полиция проводит проверку и ждет заключения ветеринаров для принятия процессуального решения.

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