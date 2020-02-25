Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Ему было 95 лет

В Москве скончался экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Информацию о смерти Дмитрия Тимофеевича подтвердили в Министерстве обороны.

Как сообщили в ведомстве, в последние годы Язов страдал от тяжелого заболевания. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет, передает ТАСС.

Дмитрий Язов - участник Великой Отечественной войны, был последним министром обороны СССР, находясь в должности с 1987 по 1991 год. Последний из военачальников, которым было присвоено звание Маршал Советского Союза, также он был последним из живущих маршалов СССР.

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