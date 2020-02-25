ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

09:16
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Ему было 95 лет

В Москве скончался экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Информацию о смерти Дмитрия Тимофеевича подтвердили в Министерстве обороны.

Как сообщили в ведомстве, в последние годы Язов страдал от тяжелого заболевания. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет, передает ТАСС.

Дмитрий Язов - участник Великой Отечественной войны, был последним министром обороны СССР, находясь в должности с 1987 по 1991 год. Последний из военачальников, которым было присвоено звание Маршал Советского Союза, также он был последним из живущих маршалов СССР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Маршал Дмитрий Язов
Маршал Дмитрий Язов
Дмитрий Язов
Дмитрий Язов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.