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"Это последствия наркоты": Успенская объяснила неадекватное поведение дочери

10:20
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Артистка тяжело переживает семейную трагедию

Певица Любовь Успенская, которая рассказала о своих непростых отношениях с 30-летней дочерью, со скандалом покинула студию программы Ксении Собчак. 
Дочь Успенской улетела в США к отцу

Успенская пришла на шоу "Док-ток", чтобы рассказать Собчак о трагедии в своей семье. У ее дочери Татьяны Плаксиной возникли проблемы с психикой после того, как она сломала челюсть в аварии на Коста-Рике в 2018 году. При поддержке матери Татьяна перенесла несколько операций. Недавно девушка обвинила Успенскую в моральном и физическом давлении, после чего улетела в США к отцу. 

Во время разговора с Собчак артистка призналась, что неадекватное поведение дочери объясняется не только диагнозом "шизофреноподобный психоз", но и пристрастием к запрещенным веществам. "То, что с ней происходит - это последствия наркоты и аварии", - сказала Любовь Успенская. По ее словам, Татьяна познакомилась с наркотиками благодаря отцу - бизнесмену Александру Плаксину. 

На шоу Ксения Собчак задавала Успенской неудобные вопросы, намекая на то, что она мало заботилась о дочери и не уделяла ей должного внимания. По мнению телеведущей, Татьяна чувствовала себя неудачницей рядом с красивой и успешной мамой. 

"Вы пытаетесь из меня сделать виноватую. Дай бог, чтобы ты своего сына любила так же, как я свою дочь. Дай бог, чтобы ты не узнала того горя, которого я узнала", - сказала Любовь Успенская журналистке, после чего покинула студию.  

У себя в Instagram певица назвала Собчак "холодной, циничной, безрассудной, пустой ведущей шоу", которая оставила свою душу в "свадебном катафалке". Произошедшее на съемках она назвала "балом Воланда". 

"Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать", - ответила ей Собчак в комментариях. 

Отметим, что Татьяна Плаксина - единственная дочь Любови Успенской. Успенская и Плаксин поженились в 1989 году. По слухам, они расстались некоторое время назад.

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