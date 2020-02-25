По каждому вопросу был против: Путин признался, на кого из министров ему пришлось "цыкнуть"

Об этом президент рассказал в интервью

Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, с кем из министров возникали проблемы при обсуждении ряда крупных инфраструктурных проектов. Как признался президент, ему пришлось "цыкнуть" на бывшего главу Минфина Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа.

"Кудрин по каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге", - пояснил Путин.

По словам президента, также Кудрин и Греф были против строительства моста на остров Русский, некоторых инфраструктурных объектов в Сочи. Они считали, что эти проекты обойдутся слишком дорого. "Когда я уж на них там "цыкнул", тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга", - рассказал глава государства.

При этом Путин отметил, что со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. "Теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику", - заметил президент.

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