Укравший миллиарды экс-глава ФСИН вышел на свободу

Суд отпустил Александра Реймера по УДО

Суд в Калининграде условно-досрочно отпустил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера.

Решение принято 20 февраля, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда. Реймер просил об УДО в 2019 году, но тогда суд отклонил его ходатайство.

В 2017 году Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей за аферу с электронными браслетами.

Позже суд взыскал с него 2,2 миллиарда рублей – эту сумму выделили из бюджета на закупку электронных браслетов для ФСИН, а Реймер и его заместитель – Николай Криволапов - похитили.

Реймер руководил пенитенциарной службой в 2009-2012 годах. Его задержали и арестовали весной 2015 года.

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