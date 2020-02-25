ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Укравший миллиарды экс-глава ФСИН вышел на свободу

10:35
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Суд отпустил Александра Реймера по УДО

Суд в Калининграде условно-досрочно отпустил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера.

ФСИН отсудила у бывшего директора Реймера 2,2 миллиарда рублей
Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе ФСИН Реймеру

Решение принято 20 февраля, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда. Реймер просил об УДО в 2019 году, но тогда суд отклонил его ходатайство.

В 2017 году Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей за аферу с электронными браслетами.

Позже суд взыскал с него 2,2 миллиарда рублей – эту сумму выделили из бюджета на закупку электронных браслетов для ФСИН, а Реймер и его заместитель – Николай Криволапов - похитили.

Реймер руководил пенитенциарной службой в 2009-2012 годах. Его задержали и арестовали весной 2015 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Реймер
Александр Реймер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.