Россияне стали больше экономить на еде

Заметнее всего это проявляется в Сибири

В январе текущего года средний чек россиянина за один поход в магазин составил 522 рубля. Это на 67,5 рубля (10,9%) меньше, чем в декабре прошлого года.

Как сообщается на сайте холдинга "Ромир", средний чек в январе уменьшается традиционно. Этот показатель снизился во всех федеральных округах. Заметнее всего изменения в Сибирском округе - минус 13,3%, а самое незначительное падение в Уральском округе - на 8,7%.

Авторы исследования также выяснили, что за год размер среднего чека в России сократился на 7,3 рубля (1,3%). "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", - сообщили в холдинге.

Отметим, что "Ромир" анализировал покупательскую активность 40 тысяч россиян, проживающих в 220 городах страны. Участники исследования сканировали штрих-коды всех товаров и продуктов, купленных в супермаркетах и гипермаркетах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"