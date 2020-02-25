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Россияне стали больше экономить на еде

10:55
  • вторник
  • 25 февраля 2020

Заметнее всего это проявляется в Сибири

В январе текущего года средний чек россиянина за один поход в магазин составил 522 рубля. Это на 67,5 рубля (10,9%) меньше, чем в декабре прошлого года. 
В России подорожают бытовая техника и одежда

Как сообщается на сайте холдинга "Ромир", средний чек в январе уменьшается традиционно. Этот показатель снизился во всех федеральных округах. Заметнее всего изменения в Сибирском округе - минус 13,3%, а самое незначительное падение в Уральском округе - на 8,7%.  

Авторы исследования также выяснили, что за год размер среднего чека в России сократился на 7,3 рубля (1,3%). "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", - сообщили в холдинге. 

Отметим, что "Ромир" анализировал покупательскую активность 40 тысяч россиян, проживающих в 220 городах страны.  Участники исследования сканировали штрих-коды всех товаров и продуктов, купленных в супермаркетах и гипермаркетах.

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