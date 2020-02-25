"Мы на грани пандемии": в Корее ужесточат меры против коронавируса

В парламенте страны вместо депутатов в костюмах - люди в защитных комбинезонах

Более 2600 человек скончались в Китае от коронавируса. Новые данные распространили власти страны. Заболевших в КНР - уже почти 80 тысяч. Число заразившихся растёт и за пределами Поднебесной. На мировых биржах - паника. В минус уходят азиатские, американские, европейские торговые площадки. Подсчитывают ущерб в Италии, которая остаётся крупнейшим очагом распространения болезни в Европе.

Картина, которую еще совсем недавно можно было видеть только в Китае, теперь - в десятках населенных пунктов Италии. Пустынные улицы, закрытые магазины и рестораны. Жители общаются только по телефону или в соцсетях. И записывают видеообращения к остальному миру. Коронавирус добрался и до Европы.

"В городе нет атмосферы паники или страха. Конечно, присутствует обеспокоенность, особенно среди пожилых людей, у которых есть хронические заболевания. И, конечно, самое неприятное, что мы не можем покидать город. По всему периметру - блокпосты. Город небольшой и тут практически нечем заняться", - заявил житель города Во-Эуганео Андрес Казалис.

По всей Италии число заболевших уже превышает 200 человек. Правительство ввело беспрецедентные меры безопасности. На неопределенный срок отложены матчи национального чемпионата по футболу, знаменитые итальянские дома моды проводят показы без зрителей, по интернету. Премьер-министр Конте предупреждает о серьезных экономических последствиях, но надеется, что распространение эпидемии удастся быстро остановить.

"Сегодня Италия оказалась в чрезвычайной ситуации, и я даю слово, что мы не будем тратить ни капли наших сил на политические споры, а бросим все на борьбу с вирусом. Мы считаем, что принятые меры в ближайшие 14 дней покажут свою эффективность. Таких мер не принимала ни одна страна и это позволит нам остановить распространение заболевания", - уверен премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Чрезвычайная ситуация общенационального масштаба и в Южной Корее. Число заболевших там приближается к тысяче. Больше всего подтвержденных случаев коронавируса в четвертом по величине городе страны - Тэгу.

"Дорогие жители Тэгу, сегодня критический момент в борьбе с эпидемией. Накануне президент Мун Чже Ин ввел высший уровень опасности. Вводится обязательное тестирование на коронавирус. Все, у кого он подтвержден, будут помещаться в карантин, как и те, кто имел контакты с заражёнными. Правительство города Тэгу сделает для этого все необходимое", - заявил мэр города Тэгу Квон Ен Джин.

Видео: от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

В парламенте Южной Кореи вместо депутатов в костюмах - люди в защитных комбинезонах и масках. Заседания отменены, идет противоэпидемическая обработка здания. На улицах южнокорейских городов все меньше людей, а те, кто выходит из дома, обязательно надевают маски. В аптеках уже наблюдается дефицит.

Министр обороны Южной Кореи на встрече со своим американским коллегой в Пентагоне решил, что на время будут отложены совместные военные учения двух стран. Число заболевших в США также растет. Белый дом запросил у Конгресса два с половиной миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

"Сегодня мы уже практически на грани пандемии. Нам удавалось сдерживать распространение заболевания, ограничивая приезд людей из Китая и проводя карантинные мероприятия. Но, вероятно, вскоре придется действовать еще более жестко", - сообщил директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Во Владивостоке на карантин поместили семерых россиян, которые прибыли с круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они находятся в инфекционной больнице. У них взяты анализы на коронавирус. Симптомов заболевания ни у кого нет. Тем не менее, на карантине туристы пробудут положенные 14 дней.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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