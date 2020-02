"С ним умерла часть меня": Джордан разрыдался на панихиде по Коби Брайанту

В Лос-Анджелесе на арене "Стэйплс-центр" прошла церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джанной. На панихиде с речью выступил друг баскетболиста Майкл Джордан.

"Мы с Коби были очень близкими друзьями. Коби был моим младшим братом. Познакомившись с ним, я захотел стать для него лучшим старшим братом", - сказал Джордан и не смог сдержать слезы.

Майкл признался, что Брайант вдохновлял его. "Я всегда буду любить его. Когда Коби умер, умерла часть меня. Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я пытался помочь всем, чем мог", – произнес баскетболист.

