Путин рассказал о главной цели нацпроектов

Опубликована новая часть большого интервью Путина

В реализации нацпроектов важны не точечные результаты, а уверенное поступательное развитие страны. Об этом заявил Владимир Путин в эксклюзивном интервью ТАСС. Третья серия опубликована во вторник на сайте информагентства.

Президент рассказал, что в первый год работы над нацпроектами удалось сделать не всё. Но большая часть задач - 26 из 38 - выполнена. Путин постоянно контролирует ход их реализации. Главным показателем успеха считает изменение к лучшему демографической ситуации. Президент подчеркнул: важно, чтобы люди не просто слышали о результатах работы, а видели их вокруг себя.

"Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали на себе. Расселение аварийного жилья - мы сделали гораздо больше, чем планировалось. И люди конкретные это почувствовали. Вот это очевидная вещь. Это первое. Это не берётся с потолка и с неба. Над этим надо работать, выделять соответствующие ресурсы, которые приходится отвлекать от решения других задач. Это же не берётся ниоткуда. Или есть общая задача - повышение продолжительности жизни, ну так она у нас увеличилась. И за этот год тоже. И это результат того, что снизилась смертность, и она снизилась заметно. Это реальный факт", - указал Путин.

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