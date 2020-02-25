Минобороны опровергло удары ВКС по Идлибу

Сообщения об этом являются "преднамеренным информационным вбросом"

Минобороны России опровергло сообщения об авиаударах, которые наши ВКС якобы нанесли по Идлибу. Ложную информацию распространила "Сирийская обсерватория по правам человека" (СОПР).

"Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой "Сирийской обсерваторией по правам человека" о якобы нанесении 24 февраля ВКС России ударов по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности. Самолёты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Офисы СОПР расположены в Великобритании, отмечает "ТВ Центр". По версии западной неправительственной организации, накануне под обстрел попали два населённых пункта. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, эти сообщения являются "преднамеренным информационным вбросом". Наши лётчики не выполняли боевых задач в указанных районах. Благодаря усилиям российских военных, обстановка на севере Сирии стабилизируется. В освобождённые от боевиков районы ежедневно возвращаются сотни мирных жителей. В пригородах Алеппо идёт масштабная работа по разминированию.

Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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