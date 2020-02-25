Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

За этот пункт проголосовали 97% опрошенных ВЦИОМ

Большинство россиян назвали "качество и доступность медицинского обслуживания" самой важной поправкой, которая должна войти в закон об изменении Конституции. За этот пункт проголосовали 97% опрошенных, передает "ТВ Центр".

Такие данные озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров. Он посетил заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Также граждане выделили инициативы, направленные на социальную поддержку детей и на защиту прав трудящихся. О поправках сегодня говорили и на заседании президиума РАН. Особое внимание уделили инициативам, направленным на научно-технологическое развитие России.

Появляются две дополнительные нормы. Первая - переносится на самый высокий уровень регулирование вопросов научно-технологического развития. Вопросы, связанные с развитием науки, будут регулироваться федеральными законами, соответственно это влечёт и финансирование из федерального бюджета. Также появляется абсолютно новая норма В-1, и мы единственные, кто этого добились. Правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития в сохранении и развитии её научного потенциала", - сказала сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"