Ювелирные украшения и доспехи: в Крыму нашли средневековый склад

Находки впервые показали журналистам

Уникальные находки археологов в Крыму. В крепости Чембало в Балаклавской бухте обнаружен средневековый склад оружия. Несколько тысяч фрагментов генуэзских арбалетов, сабель и доспехов. Арсенал превосходит все известные аналоги в Восточной Европе. Кроме того, среди артефактов - ювелирные украшения и предметы быта.

Более десяти тысяч предметов генуэзских времен. Каждый экспонат - тонкая ювелирная работа: испанская керамика, нож из малой Азии, грузы для весов с изображением оленей, различные украшения и драгоценности.

Самая крупная находка была обнаружена в одной из башен. Археологи, по сути, открыли средневековый склад оружия: спусковые механизмы арбалетов, фрагменты палаша или сабли, пули, гвозди, кованные и каменные ядра различного веса, диаметра и калибра. Арсенал, скорее всего, появился в 16 веке. В те времена в Чембало был уже гарнизон Османской империи.

Среди артефактов - несколько тысяч железных пластин для доспехов. Один, типа "бригантина" - реставраторам удалось собрать полностью. Такую 10-килограмовую броню носили генуэзские воины гарнизона.

"Во время расчистки на пластине была обнаружены фрагменты ткани. Пластины крепились под ткань с помощью заклепок. Выглядело это вот так: сверху находилась ткань, а снаружи были видны только клепки", - объясняет художник реставратор по металлу государственного историко-архивного музея заповедника "Херсонес Таврический" Алина Ананьева.

Первые колонисты из Генуи поселились в Крыму еще в XIII веке. Итальянцы построили вдоль побережья Черного моря от Феодосии до Балаклавы сеть укрепленных центров. Купцы контролировали все морские торговые пути в регионе вплоть до нашествия турок-османов в конце XV века.

Крепость Чембало - памятник средневековой западноевропейской архитектуры. Одно из немногих сохранившихся итальянских фортификационных сооружений в Северном Причерноморье. Удачное расположение на вершине утеса позволяло генуэзцам, а затем и османам долгое время контролировать один из главных портов полуострова.

Исследовать Чембало начали только в 90-х годах прошлого века. До этого Балаклава была городом закрытого значения. Археологам удалось раскопать уже более 20 объектов

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Севастополь.

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